الوفد اللبناني المفاوض يجتمع للمرة السابعة بصندوق النقد بحضور سلامة

أشارت ​وزارة المالية​ في بيان إلى أنه "عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة ​وزير المالية​ د. ​غازي وزني​ اجتماعه السابع مع ​صندوق النقد الدولي​ بحضور حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ على رأس فريق من ​البنك المركزي​. استكملت المباحثات خلال الاجتماع حول قانون ال Capital Control على أن تتابع غداً الخميس". إضغط للمزيد

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