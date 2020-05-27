أعلنت وحدة إدارة الكوارث في ​اتحاد بلديات قضاء صور​، في بيان، انه "لم تسجل اليوم أي إصابة على مستوى ​القضاء​ ب covid- 19، ولم تسجل أي حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد ال​تقرير​، وما زالت 6 ​حالات​ مشتبه بها قيد الدرس والمتابعة بعد صدور 3 نتائج سلبية لحالات سجلت أمس، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 43 مصابا توزعوا على الشكل التالي: - 34 حالة وافدة من ​إفريقيا​. - 3 حالات وافدة من ​أوروبا​. Advertisements - 6 حالات محلية. وقد تماثل تسعة منهم الى الشفاء بشكل تام". ولفتت الوحدة الى انها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس ​كورونا​ وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الكوارث ببلديات صور: لا اصابات على مستوى القضاء و6 حالات مشتبه بها قيد المتابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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