LBCI:القاضية عون ترفع الحجز القضائي عن باخرة الفيولAsopos بعد تأمين بديل

أفادت معلومات لتلفزيون LBCI عن أن المدعي العام في جبل ​لبنان​ القاضية ​غادة عون​ "ترفع الحجز القضائي عن ​باخرة​ ​الفيول​ Asopos بعد تلقيها كتاباً من وزير الطاقة ​ريمون غجر​، يؤكد تعهد البساتنة بتأمين باخرة بديلة عنها وتفادياً لإغراق لبنان بالعتمة لأن خزانات معامل ​الكهرباء​ غير ممتلئة بالفيول".

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