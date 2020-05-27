إصابة طفلة ووالدتها بحروق نتيجة احتراق منزلهم بتعمير عين الحلوة

أفاد مراسل "الخليج 365" عن أن طفلة في الثالثة من عمرها أصيبت ووالدتها في حريق وقع داخل منزلهما في محلة تعمير عين الحلوة في صيدا .
فقد نقلت المواطنة آمنة المصري ( 27 سنة) وابنتها تيا كبريت ( 3 سنوات) الى مستشفى صيدا الحكومي الجامعي مصابتين بحروق وحالة اختناق جراء اندلاع حريق في منزل العائلة في التعمير ، وكادت النيران ان تلتهم المنزل بمن فيه لولا مسارعة الجيران الى كسر الباب الخارجي واخماد الحريق بما تيسر من مياه وبمطافىء الحريق الخاصة بالسيارات . وتم اخلاء الأم وطفلتها من غرفة النوم ونقلهما الى المستشفى .
وطالب اهالي الحي باستحداث مركز للإطفاء والإسعاف في هذه المنطقة.
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