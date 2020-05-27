إصابة طفلة ووالدتها بحروق نتيجة احتراق منزلهم بتعمير عين الحلوة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أن طفلة في الثالثة من عمرها أصيبت ووالدتها في حريق وقع داخل منزلهما في محلة تعمير ​عين الحلوة​ في صيدا .

فقد نقلت المواطنة آمنة المصري ( 27 سنة) وابنتها تيا كبريت ( 3 سنوات) الى ​مستشفى صيدا الحكومي​ الجامعي مصابتين بحروق وحالة اختناق جراء ​اندلاع حريق​ في منزل العائلة في التعمير ، وكادت النيران ان تلتهم المنزل بمن فيه لولا مسارعة الجيران الى كسر الباب الخارجي واخماد الحريق بما تيسر من مياه وبمطافىء الحريق الخاصة بالسيارات . وتم اخلاء الأم وطفلتها من غرفة النوم ونقلهما الى المستشفى .

وطالب اهالي الحي باستحداث مركز للإطفاء والإسعاف في هذه المنطقة.