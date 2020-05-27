جبهة العمل الإسلامي دعت الحكومة للإيعاز لمصرف لبنان لدعم شراء المواد الغذائية

دعت ​جبهة العمل الإسلامي​ في ​لبنان​ ​الحكومة اللبنانية​ الإيعاز إلى ​المصرف المركزي​ لدعم شراء المواد والسلع الغذائية الأساسية التي لا غنى للمواطن عنها وذلك للتخفيف من ​الأزمة​ الاقتصادية والمعيشية قدر الإمكان والمساهمة في تخفيض الأسعار والحدّ من ارتفاعها، وكذلك التخفيف من طلب شراء ​الدولار​ بسعر مرتفع إذا استطاعت ​الدولة​ ووفت بوعدها بالدعم للتجارة بسعر 3200 ليرة.



من جهة أخرى حذّرت الجبهة "من عودة انتشار وتفشيي وباء ​كورونا​ حال إعادة فتح البلاد وفتح دور العبادة حال تفلّت الناس وعدم التزام بقواعد ومعايير ومستلزمات ​الوقاية​ الضرورية، وهذا ما شهدناه للأسف في الآونة الأخيرة".

وأشارت الجبهة إلى أنّ التخفيف التدريجي في الإجراءات الوقائية وبدراسة متأنية مع التشدّد بأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة إضافة إلى الوعي وتحمل المسؤولية القصوى أفضل من التسرّع والانزلاق نحو المجهول.