المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي بلبنان: مليون لبناني معرضين لأن يصبحوا تحت خط الفقر

حذر المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي وممثله في ​لبنان​ عبد الله الوردات، من "أن مليون لبناني معرضين لأن يصبحوا تحت خط ​الفقر​ الغذائي خلال العام الحالي، والبرنامج يستعد لتقديم مساعدة غذائية طارئة لدعم 50 ألف أسرة لبنانية معرضة لتداعيات الأزمات الاقتصادية"، مشيراً الى انه "استناداً إلى توقعات بالنمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي للفرد للعام 2020، يقدر ​البنك الدولي​ أن معدل انتشار الفقر سيرتفع من 37 في المئة عام 2019، إلى 45 في المئة عام 2020، ومن المتوقع أن يؤثر الفقر المدقع على 22 في المئة من السكان، مقارنة بـ16 في المئة عام 2019".

ولفت الوردات الى انه "وفقاً لهذه التقديرات، يمكن أن يكون في لبنان ما يصل إلى 335 ألف أسرة لبنانية فقيرة في عام 2020، بما في ذلك 163000 أسرة تحت خط الفقر الغذائي"، موضحاً ان "برنامج الغذاء العالمي يستعد أيضاً لوضع مخزون غذائي عيني مسبق للاجئين السوريين في حالة منعت إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 تأمين المساعدة الإنسانية المنتظمة القائمة على توفير النقد من خلال أجهزة الصراف الآلي أو المتاجر المتخصصة".