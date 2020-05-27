عبد الصمد: أحدهم اقتطع جزء من كلامي لخلق بلبلة وفتنة وهذا معيب

أشارت ​وزيرة الاعلام​ ​منال عبد الصمد​ نجد، إلى أن "لم تكن تتخيل درجة قلة مهنية البعض لغايات شخصية"، لافتةً إلى أنها عندما زارت ​مرج بسري​ واستمعت للأهالي وبحثت معهم ماذا يمكن فعله، ومن ضمنها إيقاف المشروع او الإكمال فيه، قام أحدهم باقتطاع جزء من كلامي لخلق بلبلة وفتنة وهذا معيب".

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أفادت عبد الصمد بأن "الفارق بين اجتزاء الكلام وبين الحقيقة يكمن في النوايا"، موضحةً أنه "من الجيد أن اللقاءات المتعلقة بموضوع السد ومرج بسري مع الخبراء والناشطين ستبدأ نهاية الأسبوع المقبل لبحث مصير السد، وهذا على ما يبدو قد أزعج البعض".

كما أفادت بأنه "في كل مرة تصدر إشاعة، تأكدوا أن من وراءها غايته ليست مصلحة البلد، بل إثارة الفتنة وتضييع الوقت بدلا من البحث عن الحقيقة".