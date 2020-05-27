بلدية جبيل: الاهالي اكدوا وعيهم البيئي المستمر من خلال فرز النفايات من المصدر رغم الكورونا

أعلنت ​بلدية جبيل​ بيبلوس، في بيان، ان "المجتمع الجبيلي يبرهن يوماً بعد يوم، عن تمسكه بتراث المدينة وعراقة تاريخها، ووفائه لمدينته، فبالإضافة إلى التزام الأهالي بالإرشادات والقرارات والتعاميم الصحية الرسمية للوقاية من "​فيروس كورونا​"، اكدوا اليوم أنهم أشخاص يملكون القدرة على مواجهة التحديات، وعدم الاستسلام للمصاعب التي تمر علينا جميعا، ومنها الإقتصادية والصحية، ووعيهم البيئي المستمر من خلال فرز النفايات من المصدر".

واعتبرت ​البلدية​ ان "فترة الحجر الصحي المنزلي، لم تكن سهلة أبدا حتى أن بعض الأشخاص أصيبوا باكتئاب وفقدوا الأمل بأن ​الحياة​ ستعود إلى طبيعتها، ولهذا السبب اعتقد البعض أن الشؤون البيئية مثل فرز النفايات في المنازل، لم يعد له أهمية في ظل انتشار ​الكورونا​، ووصول شبح الموت الى الكثير من المنازل في ​العالم​، حتى أن بعضهم قال: ضيعان التعب، وضيعان ما كنا ننتبه".