بلدية جبيل: الاهالي اكدوا وعيهم البيئي المستمر من خلال فرز النفايات من المصدر رغم الكورونا

أعلنت بلدية جبيل بيبلوس، في بيان، ان "المجتمع الجبيلي يبرهن يوماً بعد يوم، عن تمسكه بتراث المدينة وعراقة تاريخها، ووفائه لمدينته، فبالإضافة إلى التزام الأهالي بالإرشادات والقرارات والتعاميم الصحية الرسمية للوقاية من "فيروس كورونا"، اكدوا اليوم أنهم أشخاص يملكون القدرة على مواجهة التحديات، وعدم الاستسلام للمصاعب التي تمر علينا جميعا، ومنها الإقتصادية والصحية، ووعيهم البيئي المستمر من خلال فرز النفايات من المصدر".
واعتبرت البلدية ان "فترة الحجر الصحي المنزلي، لم تكن سهلة أبدا حتى أن بعض الأشخاص أصيبوا باكتئاب وفقدوا الأمل بأن الحياة ستعود إلى طبيعتها، ولهذا السبب اعتقد البعض أن الشؤون البيئية مثل فرز النفايات في المنازل، لم يعد له أهمية في ظل انتشار الكورونا، ووصول شبح الموت الى الكثير من المنازل في العالم، حتى أن بعضهم قال: ضيعان التعب، وضيعان ما كنا ننتبه".
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