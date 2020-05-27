الجميل: "حزب الله" و"حركة أمل" مصرون على التعامل بمنطق ميليشياوي

أشار النائب نديم الجميل إلى أن "مسلسل التشبيح والتعرض للمواطنين في لاسا على أوقاف المطرانية بات غير مقبول!"، لبافتًا إلى أن "حزب الله" و"حركة أمل" مصرون على التعامل بمنطق ميليشياوي".
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أفاد الجميل بأن "الأجهزة الأمنية وضع حد لتلك التصرفات التي ربما تنبع عن عقيدة وتوجيه، لكن هي حتماً مرفوضة وقد تؤدي الى اشكالات وفتنة، الجميع بغنى عنها"، منوّهًا بأن "نحن أهل هذه الأرض ولسنا غزاةً كما تقولون. لا تزوروا التاريخ ولا تحرجونا فتخرجونا، فنحن سلالة من نحتوا الصخور لاتقاء الجوع".
كما شدد على أنه "لا تلعبوا بالأمن والاستقرار"، موضحًا أن "كلام المطران عنداري هو افضل رد على اعتداءات لاسا، فاذا كانت من ضمن مخطتكم التوحيدي منطقتَي جبيل وكسروان فراجعوا حساباتكم!".
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