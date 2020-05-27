الإعلامية راشيل جونسون تعارض موقف شقيقها

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نصر المجالي: انضمت الإعلامية البريطانية راشيل جونسون على عكس شقيقها رئيس الوزراء إلى منتقدي مستشار شقيقها المثير للجدل دومينيك كامينغز، وقالت إن عليه الاعتذار والاعتراف بأنه "أفسد الكثير" بسبب سلسلة من "القرارات السيئة" المتعلقة برحلته في الإغلاق إلى مدينة دورهام الشمالية.

وقالت راشيل، وهي شقيقة بوريس جونسون الصغرى في حديثها لبرنامج (صباح الخير بريطانيا) على قناة (آي تي في)، اليوم الأربعاء، إن البريطانيين كانوا غاضبين بشكل لا لبس فيه، مع قرار كامينغز بالقيادة إلى دورهام في مارس، إلى جانب رحلته إلى قلعة بارنارد لاختبار بصره في أبريل الماضي.

وأبلغت راشيل جونسون مقدم البرنامج المذيع بن شبرد قولها: "أعتقد أنني لو كنت كامينغز، لكنت قد اعترفت بأني قد أفسدت".

وأضافت: "كنت وقفت على قدمي واعتذرت لاتخاذي قرارات سيئة في ذلك الوقت وإنني مدى غضب البلد بأكمله على ما فعلت". كنت على قدمي وقلت: أعتذر عن كل من تابعوا رسائلي، واتخذت قرارات سيئة في ذلك الوقت وأنا أفهم مدى غضب البلد بأكمله ، ومن فضلك دعنا تقدم لأن لدينا أسماك أكبر للقلي".

ويشار إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون الأخ الأكبر للصحفية راشيل وقف إلى جانب كامينغز في الإحاطات الإعلامية الأخيرة منذ أن ظهرت أنباء رحلات مستشاره إلى العلن يوم الجمعة الماضي.

وزعم رئيس الوزراء أن كامينغز تصرف بـ"مسؤولية وقانونية ونزاهة" أثناء قيامه برحلة مثيرة للجدل لمسافة 260 ميلاً من لندن إلى دورهام أثناء الإغلاق.

وأصر جونسون على أن كامينغز "اتبع غرائز كل أب" بالقيادة إلى مزرعة والديه.

الوباء وكامينغز

وقالت راشيل جونسون وهي تتحدث مباشرة من مدينة سومرست: "من الواضح أن كل شيء أكبر من دومينيك كامينغز، والوباء أكبر من دومينيك كامينغز، وكما قال أخي رئيس الوزراء، لا أحد لديه دعما غير المشروط".

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وأضافت: "السبب في أن البلاد غاضبة بشكل لا يمكن ملاحظته واهتمامها بأزمة كامينغز هو أن هناك قدرًا هائلاً من القلق والغضب والخوف المكبوتين".

وقالت جونسون: إن التعامل مع قضية دومينيك كامينغز تم بطريقة لم نرها مع أحد مهندسي حالة الاغلاق البروفيسور نيل فيرغسون الذي استقال لان عشيقته زارته في مكن سكنه في لندن في حالة الاغلاق".

وحول ما إذا كانت قلقة من تضرر شقيقها بسبب دعمه لمستشاره، قالت راشيل جونسون: "يقلق أي فرد من أفراد العائلة كونه يتعرض لضغوط كبيرة ويتخذ العديد من القرارات الكبيرة، على حد سواء، وبالطبع سأقلق من أن تيريزا ماي لو كانت مكانه وتتعرض لضغوط كبيرة إذا كانت تدير هذا أزمة ... أعتقد أن الجميع قلق".

يذكر أن رفض كامينغز الاعتذار عن مخالفته قرار الإغلاق والسفر إلى مدينة دورهام، وهو حظي بموقفه بدعم من رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الصحة مات هانكوك، ووزير مجلس الوزارء مايكل غوف.

دعوات استقالة

ومع ذلك، دعا ما لا يقل عن 40 نائباً من حزب المحافظين، الذي يتزعمه جونسون، المستشار كامينغز إلى الاستقالة، في حين تقول المصادر إن ما يصل إلى ستة وزراء في الحكومة يعتقدون بشكل خاص أنه يجب أن يترك منصبه.

وأصبح عضو مجلس العموم دوغلاس روس الوزير بوزارة شؤون اسكوتلندا أول وزير يستقيل احتجاجا بسبب مخالفة كامينغز للاغلاق، حيث قال إنه لا يستطيع دعم كامينغز أمام ناخبيه الذين اتبعوا القواعد.

وقال روس في خطاب استقالته إنه لا يستطيع بـ"حسن نية" أن يخبر ناخبيه "أنهم كلهم مخطئون" في احترام الإغلاق "بينما مستشار كبير للحكومة على حق".