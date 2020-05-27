موسكو ستخفف تدابير الإغلاق في أول يونيو

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أعلن رئيس بلدية موسكو الأربعاء أنه سيتم في الأول من حزيران/يونيو رفع سلسلة من التدابير التي فرضت بسبب فيروس كورونا المستجد منذ نهاية آذار/مارس، ما يتيح لعدد كبير من المتاجر أن تعيد فتح ابوابها مع السماح لسكان المدينة "بالتنزه" ضمن شروط.

وابلغ سيرغي سوبيانين الرئيس فلاديمير بوتين عبر الفيديو "نقترح أن نفتح في الاول من يونيو ليس فقط متاجر المواد الغذائية بل ايضا كل المتاجر غير الغذائية".

وأضاف أنه يمكن استئناف "النزهات" لكن في شكل مقيّد لتفادي وجود عدد كبير من الأشخاص معاً في الشارع نفسه. وسيجري تحديد ساعات النزهة المسموح بها لكل مجمع سكني في العاصمة على حدة.

ويمكن للأعمال التي لا تستدعي تواصلاً مباشراً طويلاً أن تستأنف، مثل مغاسل الثياب وورش العمل الحرفية الصغيرة العديدة في موسكو.

لكن لم يحدد سوبيانين ما إذا كان سيسمح للمراكز التجارية بفتح أبوابها، ولم يشر إلى الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح بوجودهم داخل متجر واحد.

وسينشر مرسوم يفصل تلك التدابير خلال 24 إلى 48 ساعة.

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ويعتمد سوبيانين في قراره تخفيف القيود في موسكو، بؤرة الوباء في روسيا مع 171443 إصابة مؤكدة حتى الأربعاء، على أرقام مشجعة سجلت بحسب قوله منذ بدء تطبيق أولى مراحل رفع العزل في 12 مايو، والتي سمح بموجبها لبعض الشركات وورش البناء باستئناف العمل.

وقال سوبيانين "منذ 12 مايو، انخفض عدد الحالات التي تتطلب استشفاء بنسبة 40%"، مؤكداً أن نحو نصف الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد-19 فارغة في العاصمة.

وأعلن "نجحنا في تفادي سيناريو صعب"، مضيفاً "نحن نسيطر على الوضع وأعتقد أنه يتحسن".

ويأتي هذا الإعلان بعد 24 ساعة من إعلان الكرملين تنظيم عرض عسكري في موسكو في 24 يونيو إحياء لذكرى الانتصار على النازية، كان مقرراً أساساً في 9 مايو قبل أن يلغى بسبب الوباء.

وتسجل روسيا بحسب الأرقام الرسمية حتى الآن 370680 إصابة، بينها 3968 وفاة.