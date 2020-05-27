نازانين زغاري تنتظر رأفة آية الله المرشد

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نصر المجالي: توقع زوج سجينة طهران البريطانية الإيرانية نازانين زغاري راتكليف أن تُمنح عفوا من جانب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقال إنه ينتظر ما إذا كانت من بين الـ3000 الذين حصلوا على "الرأفة".

وقال ريتشارد راتكليف إنه "يأمل" في منحها الرأفة بعد أربع سنوات في السجن لكن "الأمور قد تسوء". وكان تم سجن الأم البريطانية الإيرانية لمدة خمس سنوات في عام 2016 بتهمة التجسس - وهو ما نفته دائمًا.

وتم إطلاق سراح نازانين موقتًا من سجن إيفين سيئ السمعة في طهران في مارس حيث تم السماح لـ 85.000 سجين في إيران بالخروج كجزء من محاولات لوقف انتشار COVID-19 في البلاد.

وكانت المرأة البالغة من العمر 42 عامًا ترتدي علامة كاحل وكان عليها أن تبقى على مسافة 300 متر (984 قدمًا) من منزل والديها في طهران أثناء انتظارها قرار العفو.

وقال الزوج راتكليف لقناة (سكاي نيوز) أنه "يأمل" أنها كانت من بين 3000 سجين أعلن المرشد الأعلى الإيراني أنه سيتم منحهم الرأفة. وأضاف: "يبدو أننا قريبون جدا".

وتابع رئتشارد راتكليف القول: "يبدو أن الأمور يمكن أن تسير على ما يرام. لقد مررنا عدة مرات حيث ذهبنا إلى مكتب المدعي العام وقيل لنا أن نعود في غضون أسبوع حتى يحدث ذلك مرة أخرى"

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وأعرب عن اعتقاده بأن مصير زوجته كان محل خلاف بين كبار المسؤولين في إيران. وقال "من الواضح أن هناك معركة تدور بين أجزاء مختلفة من النظام الإيراني حول ما يجب فعله بها".

وأشار إلى أنه "يبدو أن مزيدًا من أركان النظام الإيراني حريصون على عودتها إلى بريطانيا، ولكن لا يزال هناك بعض العناد. ورغم ذلك يبدو أننا قريبون، لكنّ جزءًا مني ما زال في حالة تحفظ في حالة حدوث ذلك".

زيارة واعتقال

وكانت السيدة زغاري راتكليف، من هامبستيد ، شمال لندن، تزور عائلتها للعام الإيراني الجديد في 2016 مع ابنتها الطفلة غابرييلا، وكانت في طريقها إلى المملكة المتحدة عندما تم القبض عليها في المطار.

وبعد خمسة أشهر من اعتقالها، أدينت بتهمة "التآمر لإسقاط النظام الإيراني"، حيث اتهمت بالتجسس. تمت مصادرة جواز سفر ابنتها البريطاني ولكن تم إرجاعه لاحقًا، ومع ذلك بقيت في منزل أجدادها في طهران لمدة ثلاث سنوات حتى تتمكن من زيارة والدتها.

وظل زوجها في المملكة المتحدة يناضل من أجل إطلاق سراحها منذ بداية المحنة، وكان له دور فعال في منح الحكومة البريطانية للسيدة زغاري راتكليف الحماية الدبلوماسية في مارس من العام الماضي 2019.

