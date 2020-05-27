آخر مستجدات كورونا في العالم

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أودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 350608 أشخاص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 ت غ الأربعاء.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5605020 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 2222200 شخص على الأقلّ.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 98929 وفاة من أصل 1681418 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 384902 شخصاً.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي بريطانيا بتسجيلها 37048 وفاة من أصل 265227 إصابة، تليها إيطاليا مع 32995 وفاة من أصل 230555 إصابة وفرنسا مع 28530 وفاة من أصل 182722 إصابة وإسبانيا مع 27117 وفاة من أصل 236259 إصابة.

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وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) عن 82993 إصابة (إصابة جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78280 شخصاً.

والأربعاء عند الساعة 11,00 ت غ، أحصت أوروبا 173948 وفاة من أصل 2067069 إصابة فيما بلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 105664 من بين 1768065 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 43458 وفاة (803778 إصابة)، وآسيا 14794 وفاة (477600 إصابة)، والشرق الأوسط 9017 وفاة (360799 إصابة)، وإفريقيا 3596 وفاة (119236 إصابة)، وأوقيانيا 131 وفاة (8497 إصابة).

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

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