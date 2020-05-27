الأسبوع المقبل.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

قال الدكتور محمد سيد وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، إنه جرى الانتهاء من مراجعة الأبحاث الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية للعام "2019/ 2020"، ووضع الدرجات التقديرية لها، وسيجري اعتماد النتيجة وإعلانها الأسبوع المقبل.

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، إن طول إجازة عيد الفطر المبارك كانت سببًا في تأخر الانتهاء من رصد ومراجعة النتيجة، مشيرًا إلى إعلان أوائل الإدارات التعليمية بمحافظة أسيوط، وتشمل مديرية التربية والتعليم بأسيوط 11 إدارة تعليمية بـ 11 مراكز، ويعقبها إعلان النتيجة للطلاب بنشرها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، منوهًا أنه لا صحة لما يجري تداوله من نتائج للشهادة الإعدادية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك".