الإمارات: استئناف عمل الموظفين بالمقار الحكومية في دبي بنسبة 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- (د ب أ):

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الأربعاء، اعتماد قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية الاماراتية في مدينة دبي بنسبة 50 بالمئة اعتبارا من الأحد المقبل، وصولاً إلى مئة بالمئة من 14 يونيو القادم.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عبر حسابها بموقع "تويتر"اليوم عن الشيخ حمدان قوله إن ذلك ياتي في إطار الاستعادة التدريجية للحياة الطبيعية في إطار من التدابير الوقائية المكثفة ، وبتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأضاف أنه خلال الأشهر الماضية أثبتت حكومة دبي جاهزيتها الكاملة للعمل عن بُعد ضمن بيئة ذكية تعتمد على تقنيات وبنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية إذ لم تتأثر أي من خدماتها الأساسية رغم الإجراءات الاحترازية وما صاحبها من تقييد للحركة في أوقات محددة.

وتابع: "استثمارنا في الاستعداد للمستقبل آتى أكله أسرع مما كنا ننتظر وهو ما يبعث على الاطمئنان أننا نسير في الاتجاه الصحيح ويشجعنا على مضاعفة العمل من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي لجعل دبي نموذجاً للبيئة الذكية القادرة على تجاوز التوقعات في مختلف الظروف".