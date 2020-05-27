"الجيزة" تكشف موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الجيزة فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال أيام.

وأضافت المديرية، في بيان، أن كل ما يتم نشره على عدد من المواقع الإلكترونية والصفحات غير الرسمية بشأن اعتماد النتيجة غير صحيح.

وأكدت أنه يمكن متابعة إعلان اعتماد النتيجة من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة على فيسبوك.