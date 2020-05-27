محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
شمعت الوحدة المحلية بمدينة سمنود في الغربية، اليوم الأربعاء، 4 سابير ألعاب، و4 محلات تجارية، و2 مقهى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها، لمخالفتهم قرارات الحظر.
وكانت الوحدة المحلية قد نفذت حملة مكبرة للمرور على المحلات بالمدينة وعددًا من القرى، لمتابعة مدى الالتزام بقرار الإغلاق، المقررة من مجلس الوزراء، وجرى رصد المخالفات السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 10 محال تجارية ومقاهي خالفت قرار الحظر في الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.