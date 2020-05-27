إغلاق 10 محال تجارية ومقاهي خالفت قرار الحظر في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

شمعت الوحدة المحلية بمدينة سمنود في الغربية، اليوم الأربعاء، 4 سابير ألعاب، و4 محلات تجارية، و2 مقهى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها، لمخالفتهم قرارات الحظر.

وكانت الوحدة المحلية قد نفذت حملة مكبرة للمرور على المحلات بالمدينة وعددًا من القرى، لمتابعة مدى الالتزام بقرار الإغلاق، المقررة من مجلس الوزراء، وجرى رصد المخالفات السابقة.