إنهاء الحجر الصحي للعائدين من الإمارات بالمدينة الجامعة في المنيا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

انتهت فترة الحجر الصحي للعائدين من دولة الإمارات العربية داخل المدينة الجامعة في المنيا، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الخطة الاستباقية التي وضعتها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، إجراءات إنهاء فترة الحجر الصحي.

Advertisements

وقال المحافظ، إن القيادة السياسية تسعى لتحقيق سلامة وصحة المواطنين، وذلك من خلال استقبال أبناء الوطن العالقين العائدين من الخارج، مع توفير كافة سبل الراحة وتقديم الخدمات وتوفير الإقامة على نفقة الدولة.

وتابع المحافظ، عملية مغادرة العالقين من المدينة الجامعية، عبر 44 أتوبيس وفرتها المحافظة لتسهيل عملية الانتقال لجميع المحافظات، إذ جرى تحديد 17 نقطة لإنزال 973 مواطنًا ضمن العائدين من الخارج بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد القاضي، اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والوقائية قبل عملية المغادرة، إذ جرى توقيع الكشف الطبي عليهم، واجراء "تحليل سريع" مؤكدًا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى، وموجهًا الشكر لهم على التزامهم طوال مده العزل الصحي.