إنهاء الحجر الصحي للعائدين من الإمارات بالمدينة الجامعة في المنيا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
انتهت فترة الحجر الصحي للعائدين من دولة الإمارات العربية داخل المدينة الجامعة في المنيا، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الخطة الاستباقية التي وضعتها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، إجراءات إنهاء فترة الحجر الصحي.
وقال المحافظ، إن القيادة السياسية تسعى لتحقيق سلامة وصحة المواطنين، وذلك من خلال استقبال أبناء الوطن العالقين العائدين من الخارج، مع توفير كافة سبل الراحة وتقديم الخدمات وتوفير الإقامة على نفقة الدولة.
وتابع المحافظ، عملية مغادرة العالقين من المدينة الجامعية، عبر 44 أتوبيس وفرتها المحافظة لتسهيل عملية الانتقال لجميع المحافظات، إذ جرى تحديد 17 نقطة لإنزال 973 مواطنًا ضمن العائدين من الخارج بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد القاضي، اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والوقائية قبل عملية المغادرة، إذ جرى توقيع الكشف الطبي عليهم، واجراء "تحليل سريع" مؤكدًا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى، وموجهًا الشكر لهم على التزامهم طوال مده العزل الصحي.
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