دبي تقرر استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية

قررت دبي استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية بنسبة 50 بالمئة اعتبارا من يوم الأحد المقبل ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم،في إطار سياسة تخفيف إجراءات الإغلاق التي اتبعتها الإمارات،

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه "بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، عودة العمل في مكاتب الدوائر

والمؤسسات الحكومية في دبي بنسبة 50 في المئة اعتبارا من الأحد المقبل".

وسيتم اعتماد قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية في دبي بنسبة 50 بالمئة اعتبارا من الأحد 31 مايو، وصولا إلى 100 بالمئة من 14 يونيو 2020، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ويأتي القرار في إطار الاستعادة التدريجية للحياة

الطبيعية في إطار عدد من التدابير الوقائية المكثفة.

وسيتم السماح لكبار السن وأصحاب الهمم ومن يعانون أمراضا مزمنة أو ضعف المناعة والحوامل، بالعمل من المنزل.

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أعلن، الاثنين، استئناف الحركة الاقتصادية في دبي اعتبارا من يوم الأربعاء.

وقال ولي عهد دبي على حسابه في "تويتر": "ترأست اجتماعا عن بُعد للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، واعتمدنا بعد تقييم شامل للأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية قرارا باستئناف الحركة الاقتصادية من الساعة 6 صباحا وحتى 11 مساء اعتبارا من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري".