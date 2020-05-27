مفاوض بريطاني: جونسون يتخذ قرارات بريكست ...وكامينجز لا يعطي توجيهات

قال ديفيد فروست، كبير مفاوضي بريطانيا بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هو من يتخذ القرارات الرئيسية المتعلقة بسياسة الخروج وإن مستشاره الكبيردومينيك كامينجز لا يعطي توجيهات بخصوص التفاوض مع التكتل.
وأضاف فروست مخاطبا المشرعين يوم الأربعاء ردا على سؤال عن التأثير الذي يمكن أنيُحدثه عدم وجود كامينجز ”سياسية الخروج من الاتحاد الأوروبي يحددها رئيس الوزراء واللجنة لذا فإنني واثق تماما من أنه أيا كانت الترتيبات الخاصة بالمستشارين الخاصين فإنها ستستمر“.
وتابع قائلا ”لم أتلق توجيها من قبل قط بخصوص هذه المفاوضات من السيد كامينجز“.
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