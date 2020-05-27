شرطة هونج كونج تعتقل 300 شخص في احتجاجات على قوانين للأمن

أطلقت شرطة هونج كونج حبيبات الفلفل لتفريق المحتجين في قلب المركز المالي العالمي يوم الأربعاء واعتقلت نحو 300 شخص إذ جددت قوانين الأمن القومي الجديدة التي اقترحتها الصين المظاهرات المناهضة للحكومة.

محتجون يضعون كمامات يشاركون في مظاهرات في هونج كونج يوم الأربعاء. تصوير: تايرون سيو - رويترز.

وطوقت الشرطة أيضا المجلس التشريعي الذي سيشهد مناقشة مشروع قانون لتجريم عدم احترام النشيد الوطني الصيني وسط توتر متزايد بسبب

ما يعتبرها المحتجون تهديدات للحريات التي تتمتع بها المدينة.

وخرج الناس من مختلف الأعمار إلى الشوارع يرتدي بعضهم السواد وآخرون يرتدون ملابس رسمية بينما أخفى البعض الآخر هوياتهم تحت المظلات في مشاهد تعيد للأذهان الاضطرابات التي هزت هونج كونج العام الماضي.

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وقالت محتجة اسمها تشانج (29 عاما) ترتدي ملابس سوداء ”رغم ما يداخلك من

خوف فعليك أن ترفع صوتك“.

وألغيت دعوة للتجمع حول المجلس التشريعي بسبب كثافة وجود الشرطة. ومن المتوقع أن يصبح الاقتراح قانونا ساري المفعول الشهر المقبل.

وأغلق العديد من المتاجر وفروع البنوك والمباني الإدارية أبوابها مبكرا وشوهدت شرطة مكافحة الشغب وهي تلقي القبض على العشرات وتجبرهم على الجلوس على الرصيف ثم تقوم بتفتيشهم.

وعادت الاحتجاجات بعد أن اقترحت الصين قوانين للأمن الوطني تستهدف الأنشطة الانفصالية والتخريب والإرهاب. ومن المحتمل أن تؤدي القوانين المقترحة إلى إنشاء قواعد لوكالات الاستخبارات الصينية في المدينة التي تتمتع بقدر من الحكم الذاتي.