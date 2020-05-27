السماح بأداء صلاة الجمعة في مساجد غزة

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة يوم الأربعاء السماح للمواطنين بأداء صلاة الجمعة فقط في المساجد بينما يستمر منع الصلوات الأخرى جماعة حتى إشعار آخر.
وقالت الوزارة في تصريح نقلته وكالة الرأي الحكومية التي تتبع حركة حماس في غزة "إنه تقرر فتح مساجد
وسمحت وزارة الأوقاف في القطاع بأداء صلاة الجمعة الماضية وصلاة عيد الفطر ضمن إجراءات صحية وقائيةتضمن التباعد ما بين المصلين وعدم المصافحة واستخدام كل مصل سجادة خاصة به.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 61 إصابة بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، جميعها لموجودين داخل مراكز الحجر الصحي الإلزامي.
وأضافت أن حالة منها توفيت وهي لامرأة تبلغ من العمر 77 عاما وكانت تعاني من أمراض مزمنة.
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