ترمب يهدد بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، بتنظيم وإغلاق منصات التواصل الاجتماعي بعد ما اتهمه موقع تويتر، الثلاثاء، بنشر معلومات كاذبة عبر تغريدتين "لا أساس لهما من الصحة".

غرد ترمب "يشعر الجمهوريون بأن منصات التواصل الاجتماعي تمارس رقابة كاملة على أصوات المحافظين. سنقوم بتنظيمها بشدة أو إغلاقها لعدم السماح بتكرار أمر مماثل".