آخر تطورات كورونا في العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 04:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أودى وباء كورونا بحياة ما لا يقل عن 350 ألف شخص حول العالم، وفي ما يأتي آخر مستجدات انتشاره والتدابير والأحداث المحيطة به:

750 مليار أورو لإنعاش الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة مساعدة استثنائية، تضم تمويلات للنهوض بالاقتصاد الأوروبي بقيمة 750 مليار أورو، وتنتظرها الدول الأكثر تضرراً من الوباء بشدة. كما أفادت مصادر أوروبية وكالة “فرانس برس” أن إيطاليا ستحصل على 172,754 مليار أورو، و#إسبانيا على 140,446 مليار أورو، أما فرنسا فلن تنال أكثر من 38,772 مليار أورو.

ركود رغم عودة النشاط في فرنسا

منذ بدء رفع العزل في 11 أيار، انطلق النشاط الاقتصادي في #فرنسا “بحذر لكن بوضوح” في كافة القطاعات الاقتصادية، لكن يرجح أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي “بنحو 20 بالمئة” خلال الفصل الثاني من العام، وأكثر من 8 بالمئة خلال العام، استناداً إلى السيناريو الأكثر تفاؤلاً. ويشكل هذا “الركود الأكبر منذ إنشاء الحسابات الوطنية في عام 1948″، كما يؤكد المعهد الوطني للإحصاء.

نحو ركود قياسي في البرازيل

ينتظر تسجيل ركود قياسي في #البرازيل لعام 2020. ويشير المحللون الأكثر تفاؤلاً إلى تراجع بنسبة 6 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في #أميركا_اللاتينية، أما الأكثر تشاؤماً، فيتوقعون تراجعاً بنسبة 10 بالمئة، مع معدل بطالة يفوق نسبة 18 بالمئة، مقابل 12,2 بالمئة مسجلة حالياً.

جوع في إسبانيا

في إسبانيا، حيث تفشى الفقر بوتيرة أسرع من عام 2008 خلال الأزمة المالية، لجأ آلاف الأشخاص، بعضهم للمرة الأولى في حياتهم، إلى طلب المساعدة الغذائية، الذي ارتفع بنسبة 40 بالمئة خلال العزل، بحسب اتحاد بنوك الطعام في البلاد (فيسبال).

وبالرغم من أن الاقتصاد الإسباني تعرض لضربة قاسية جراء الوباء، إلا أن المشكلة عالمية، إذ بحسب منظمة “أوكسفام” غير الحكومية، قد تغرق الأزمة 500 مليون شخص في الفقر.

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خطة رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز

أعلنت “رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز” لصناعة السيارات أنها تضع الربحية كأولوية وستضع حداً للسباق على الكميات. وتقضي استراتيجيتها الجديدة بتطوير وإنتاج “حوالى خمسين بالمئة” من آلياتها بحلول 2025 لتحسين مردود الشركات الثلاث، عبر “خفض الكلفة والنفقات الاستثمارية لكل نموذج بنسبة تصل إلى أربعين بالمئة للآليات المصنعة في إطار هذا البرنامج”.

وجاء إعلان الشركات الثلاث بينما يفترض أن تكشف كل من “نيسان” و”رينو” اللتين كانتا تواجهان أساسا صعوبات قبل وباء كوفيد-19، الخميس والجمعة على التوالي خططا اقتصادية قاسية تشمل إغلاق مواقع وإلغاء وظائف.

أكثر من 350 ألف وفاة

أسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة 350608 أشخاص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول في #الصين، وفق حصيلة أعدتها “فرانس برس” استناداً إلى مصادر رسمية.

وتعدّ الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بفيروس #كوفيد-19 مطلع شباط، البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 98929 وفاة من أصل 1681418 إصابة، تليها بريطانيا بتسجيلها 37048 وفاة، وإيطاليا مع 32995 وفاة، وفرنسا مع 28530 وفاة، وإسبانيا مع 27117 وفاة. وبحسب منظمة الصحة العالمية، تفشي الفيروس “يتسارع” في البرازيل والبيرو وتشيلي.

منع عقار “هيدروكسي كلوروكين” في فرنسا

قررت فرنسا منع استخدام عقار “هيدروكسي كلوروكين” في علاج مرضى كوفيد-19، بعد أشهر من الجدل حول مدى فاعليته، ونشر دراسة تشير إلى مخاطره.

وألغت فرنسا بمرسوم نشر في الجريدة الرسمية إمكان “وصف هيدروكسي كلوروكين” للعلاج، خارج إطار التجارب السريرية. ويأتي القرار غداة تقييم سلبي للمجلس الأعلى للصحة العامة في فرنسا حوله.