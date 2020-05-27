صفحة مجهولة من حياة بشار الأسد قد تفاجئ البعض

وكان بشار الأسد، الطفل، سيتعرض للخطف، هو وبقية إخوته، على يد جهاز مخابراتي، بعدما رأت قيادة الجيش السوري، وبعض القيادات السياسية، تحميل والده حافظ الأسد، وزر ما يعرف بالنكسة عام 1967.

ويذكر محمد معروف، الضابط السوري الذي رافق عدة محاولات انقلابية عاشتها سوريا، ما بين عامي 1949 و1969، وهو ابن إحدى العشائر العَلَوية الشهيرة، أنه عندما عاد إلى سوريا، من منفاه في دول عربية وغربية عديدة، في شهر أيلول/ سبتمبر سنة 1967، ثم زج به في السجن، أنه كانت هناك خطة لخطف أولاد حافظ الأسد، سنة 1968، لأن “القيادة تعمل باجتهاد لتحميله وزر النكسة”.

ويكشف معروف في كتابه “أيام عشتها” أن خطة خطف الأولاد، علم بها، حافظ الأسد، في ذلك الوقت، وأن جهازاً أمنيا في دمشق، هو الذي دبر تلك الخطة. فيما لم يكشف تفاصيل أوفى عن بقية القصة، إذا ما تم اعتقال المخططين أم لا، ولا كيفية نجاة أولاد حافظ من المخطط الذي كان بشار الأسد لا يتجاوز عمره الثلاث سنوات، أثناء تدبيره.

وكان مخطط خطف أولاد حافظ الأسد سنة 1968، وتاريخ ميلاد بشار الأسد، هو سنة 1965.

ومحمد معروف، تدرج في السلك العسكري السوري منذ عام 1939، تاريخ انتسابه إلى الكلية الحربية، وكانت سوريا في ذلك الوقت لا تزال تحت الانتداب الفرنسي. وشارك في حرب عام 1948 بين العرب وإسرائيل، ثم رافق غالبية الانقلابات العسكرية التي هزت سوريا، منذ عام 1949 بانقلاب حسني الزعيم على الرئيس السوري شكري القوتلي.

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والد رامي مخلوف

وتظهر ذكريات معروف، الدور المحوري الذي كان يلعبه محمد مخلوف، والد رجل الأعمال المعاقب دوليا، رامي، والذي تدور الآن معركة كبيرة بينه وبشار الأسد، ميدانها وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف معروف، أنه سبق وتلقى دعوة لزيارة أحد الأثرياء السوريين في الولايات المتحدة الأميركية، عام 1978، كما وجهت الدعوة إلى محمد مخلوف الذي وافق على تلبيتها، إلا أنه اعتذر عنها، في الدقيقة الأخيرة، دون إيضاح الأسباب.

والمرة الثانية التي يظهر فيها محمد مخلوف، هي بدوره صلة الوصل بين الضابط معروف، وحافظ الأسد، عندما نقل للرئيس السابق، أجواء زيارة معروف إلى الولايات المتحدة الأميركية، واجتماعه برئيس جهاز F.B.I في ذلك الوقت.

التعذيب الوحشي للمعتقلين

وتكشف ذكريات معروف التي صدرت منذ سنوات عن دار رياض الريس، جانباً من أصناف التعذيب الوحشي الذي كان يتعرض له المعتقلون السياسيون، في ذلك الوقت، من مثل جعل أجساد المساجين تتشقق بجلد عنيف، ثم رميهم عراة “كما خلقهم ربهم” في بركة ماء، ودماؤهم تنزف، وسط صراخ وعويل من كل اتجاه.

ومعروف من مواليد جبلة اللاذقانية عام 1921، وحمل رتبة ملازم أول عام 1942، وكان شريكا بانقلاب سامي الحناوي على حسني الزعيم، ثم تم تسريحه من الجيش سنة 1950 وأبعد بعدها إلى لبنان. وسعى للاشتراك في انقلاب عسكري سنة 1954، إلا أنه حكم عليه بالإعدام غيابياً. وبعد عودته إلى سوريا تم زجه بالسجن، على الرغم من الضمانات التي كانت قدمت له، وقضى فيه سنة كاملة.

سوريا على يدي بشار الأسد

ومنذ غادر معروف سوريا، تنقل في بلدان عربية وغربية عديدة، وجمعته صلات مباشرة بعدد من الزعماء والقادة العرب. واجتمع معروف بحافظ الأسد، سنة 1987، مدة أربع ساعات كاملة، كما قال. إلا أنه لم يتحدث عن لقاء جمعه ببشار الأسد، لكنه ذكره في خاتمة كتابه متوجها بالدعاء له، في عبارات لم يتحقق منها أي شيء، على أرض الواقع، بل حصل نقيضها بالكامل، خاصة وهو يدعو لبشار “بجعل سوريا تصل على يديه إلى آفاق أرحب من التطور والتقدم والخير” فيما سوريا أصبحت على يديه في أسوأ مرحلة عبر تاريخها الحديث والمعاصر. برأي بعض قراء ذكريات الضابط السابق.