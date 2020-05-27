احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ونقلت الوكالة ذلك عن فلاديمير دزاباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي وهو المجلس الأعلى في البرلمان.
وكان الجيش الأميركي قال إن روسيا نشرت طائرات مقاتلة في ليبيا لدعم الجيش الوطني الليبي.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا في بيان نشرته بموقعها على الإنترنت وعلى “تويتر”: “من المرجح أن تقدم الطائرات العسكرية الروسية دعماً جوياً وثيقاً ونيرانا هجومية”.
وتدعم روسيا الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي شن حملة العام الماضي لاستعادة العاصمة طرابلس.
وقال البيان إن الطائرات جاءت من قاعدة جوية في روسيا بعد أن توقفت في سوريا.
ونقل البيان عن الجنرال بسلاح الجو الأميركي جيف هاريجيان، تحذيره من أن استحواذ روسيا على قواعد على الساحل الليبي “سيسبب مخاوف أمنية حقيقية للغاية على الطرف الجنوبي لأوروبا”.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلق على إرسال طائرات عسكرية إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.