كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سويسرا تسمح بإقامة الأنشطة العامة ابتداء من 6 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات السويسرية، أنها ستسمح بإقامة الأنشطة العامة التي يحضرها أقل من 300 شخص ابتداء من 6 يونيو.

وأكدت السلطات السويسرية، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، أنها ستعيد فتح حدودها مع ألمانيا وفرنسا والنمسا ابتداء من 15 يونيو.

قالت الحكومة السويسرية إنها ستقدم طلباً للبرلمان لدعم قطاع الطيران بمبلغ 1.9 مليار فرنك سويسري ما يعادل 1.95 مليار دولار، والذي يشمل الخطوط الجوية السويسرية وإديلويس التابعتين للوفتهانزا، بعدما كبل تفشي فيروس كورونا حركة الطيران.

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وكانت الحكومة السويسرية، قالت إنها تسعى للحصول على ضمانات قروض بقيمة 1.275 مليار فرنك لشركات الطيران و 600 مليون فرنك أخرى للشركات التي تقدم خدمات للقطاع، بما في ذلك Swissport International و GET Group وS R technics.

وأضافت الحكومة في بيان: "الأموال التي تضمنها الحكومة السويسرية ستستخدم فقط للبنية التحتية السويسرية، يتعين أن تكون الأولوية في توجيه أي مكاسب مستقبلية إلى سداد مساعدة السيولة"، مضيفة أنه سيجري وقف التوزيعات وغيرها من المدفوعات لحين سداد المساعدة الحكومية.

وأوضحت الحكومة، أنها لا تسعى لامتلاك أي حصص في شركات الطيران ضمن حزمة المساعدات، لكنها أضافت أن القروض المدعومة من الدولة ستكون بضمان أسهم في الخطوط السويسرية و Edelweiss.