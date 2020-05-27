كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "فروست": على الاتحاد الأوروبي تطوير موقفه في محادثات العلاقات المستقبلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ديفيد فروست، كبير المفاوضين البريطانيين، اليوم الأربعاء، بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي تطوير موقفه للتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا، مكررًا موقفه بأن الجانبين في الوقت الحالي بعيدان جدًا.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان "فروست" يريد من مفاوض الاتحاد الأوروبي تغيير تفويضه للمفاوضات، قال "فروست": "وجهة نظرنا في الوقت الحالي هي أن التفويض، على الأقل في المجالات الرئيسية، ليس تفويضًا من المرجح أن يؤدي إلى اتفاق."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "إذا كنت تسأل هل نعتقد أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تطوير موقفه للتوصل إلى اتفاق، نعم نحن نفعل ذلك."

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وكان قد حثت كلا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، الجمعة 15 مايو، على إعطاء أرضية في محادثات بشأن صفقة أو خطر تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست بعد أسبوع من المحادثات: "لقد أحرزنا تقدمًا ضئيلًا جدًا نحو الاتفاق على أهم القضايا العالقة بيننا"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "فروست"، أن العقبة الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق هي إصرار الاتحاد الأوروبي على تضمين مجموعة من الاقتراحات "الجديدة وغير المتوازنة" على أرض الملعب.

وأردف "فروست": "بمجرد أن يعترف الاتحاد الأوروبي بأننا لن نبرم اتفاقية على هذا الأساس، سنتمكن من إحراز تقدم. نحن في حاجة ماسة إلى تغيير نهج الاتحاد الأوروبي للجولة التالية التي تبدأ في 1 يونيو".