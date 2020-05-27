كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "ترامب" يعرض التوسط في نزاع حدودي مستعر بين الهند والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه عرض التوسط في نزاع مستعر بين دولتا الهند والصين على حدود جبال الهيمالايا.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قال "ترامب"، في منشور على "تويتر": "أبلغنا كل من الهند والصين أن الولايات المتحدة مستعدة وراغبة وقادرة على التوسط أو التحكيم في نزاعهما الحدودي المستعر الآن".

وقال مراقبون هنود يوم الثلاثاء، إن المواجهة نجمت عن بناء الهند للطرق والممرات الجوية في المنطقة في الوقت الذي تتنافس فيه مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وفي سياق منفصل، هدد الرئيس المريكي دونالد ترامب، بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي بعد خلاف مع موقع تويتر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

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وكان ترامب، اتهم موقع "تويتر" بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، بعد وضع الموقع علامة زرقاء على تغريدة لترامب بوصفها مضللة، في أول سابقة مع رئيس دولة.

وحث موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، القراء على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرا من أن "ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ودحضها مدققون".

ونشر الرئيس الأميركي ترامب، تغريدة تحدث خلالها عن إمكانية تزوير بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبرا أنه "سيتم سرقة صناديق البريد، وسيتم تزوير بطاقات الاقتراع وحتى طباعتها بطريقة غير قانونية وتوقيعها بطريقة احتيالية".

وتأتي تغريدة ترامب في إطار استعدادات انتخابات الرئاسة الأميركية التي تحل في نوفمبر المقبل، والتي يأمل ترامب في الفوز خلالها بفترة رئاسة ثانية.