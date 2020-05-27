كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا.. زيادة الطلب على الطائرات الخاصة للأثرياء وسط إغلاق كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت بعض شركات الطائرات الخاصة في روسيا زيادة في الطلب من الأثرياء الروس الذين يرغبون في قضاء بعض الوقت في الغرب خلال أزمة فيروس كورونا المستجد ولكنهم لم يتمكنوا من القيام برحلات تجارية وسط قيود مشددة من قبل شركات الطيران والحكومات.

ووفقًا لمصادر الصناعة، يتجه المسافرون إلى بلدان مثل بريطانيا وقبرص حيث لديهم ممتلكات خاصة، ولديهم حقوق الإقامة، وذلك أحيانًا بفضل حمل جنسية مزدوجة، أو لديهم أقارب مقربين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت المصادر، أنهم يدفعون من 16000 إلى 25000 يورو لكل رحلة، وهي رسوم يمكن أن تغطي ما يصل إلى 13 راكبا.

وقال ألكسندر أوسيت، مالك شركة جيتفي للسمسرة، التي قالت إنها سجلت طفرة في رحلات ذات اتجاه واحد متجهة إلى أوروبا في الشهرين الماضيين: "لقد سئم الناس من إغلاق الحياة ... يبحثون عن طرق للخروج".

وقالت "رويترز"، إن استخدام الطائرات الخاصة عندما تتوقف معظم شركات الطيران عن الطيران ليس أمرًا غير قانوني وليس فريدًا بالنسبة لروسيا، مع تقارير عن عودة الصينيين إلى الوطن من الولايات المتحدة والأمريكيين الذين هبطوا في أماكن قضاء العطلات المحلية.

في مارس، كان هناك 250 رحلة طيران خاصة بين موسكو وأوروبا، وتظهر بيانات تتبع الرحلة من 80 طائرة مسجلة لدى شركات تأجير الطائرات الروسية والأوروبية، على الرغم من أن البيانات لم تحدد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن كل منها.

استمرت الرحلات في أبريل، وإن كانت قد هبطت إلى 61 رحلة ذهاب وإياب في ذلك الشهر على الرغم من تعليق روسيا رحلات الطيران العارضة المنتظمة والتجارية من وإلى روسيا مع بعض الاستثناءات وإغلاق موسكو، مركز الوباء.

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ارتفع تواتر هذه الرحلات إلى 107 بين 1-26 مايو.

وقالت ثلاثة مصادر في مجال الطيران، إن عدد الروس الذين سافروا إلى البلاد في مارس تجاوز عدد الذين غادروا في وقت كان فيه عدد فيروسات التاجية في روسيا منخفضًا نسبيًا بينما أبلغت الدول الأوروبية عن أعداد أكبر بكثير.

وأضافت المصادر، أن هذا الاتجاه انعكس بمرور الوقت ، ويغادر المزيد من الأشخاص روسيا ، التي لديها الآن ثالث أكبر عدد من حالات فيروسات التاجية في العالم ، على الرغم من انخفاض معدل الوفيات الرسمي نسبيًا.

وقالت شركة جت بارتنرز، التي تقدم رحلات طيران خاصة، إنها تشهد زيادة في طلبات الوصول إلى وجهات في فرنسا وإسبانيا وقبرص وبريطانيا ودول أوروبية أخرى.

وقالت مارغريتا لوماكينا، المديرة التجارية للشركة: "يعتقد الناس أنه من الآمن لهم أن يكونوا في مساكنهم الخاصة في الخارج".

وقال ستانيسلاف كروجلوف ، مدير الحسابات في Vip Group Aero، إنه تلقى عشرات الطلبات منذ منتصف أبريل لرحلات إلى فيينا ولارنكا وريجا من أفراد وعائلات لديها أطفال.

وقالت شركة سيريوس إيرو للطيران الخاص، إن أسعار الرحلات الجوية انخفضت بنسبة 20-30 في المائة في أبريل ومايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورفضت Rosaviatsia، صناعة الطيران الفيدرالية الروسية، التعليق على أنماط استخدام الطائرات الخاصة.