كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بوتين يتلقى دعوة من رئيس الوزراء البريطاني لحضور قمة حول لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، تلقى دعوة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لحضور قمة حول لقاح فيروس كورونا، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وتخطت روسيا ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) برأي الاختصاصيين، رغم تسجيل روسيا اليوم 173 حالة وفاة، و8915 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وخلال اجتماع مع وزير الدفاع سرغي شويغو، عبر الفيديو قال الرئيس بوتين، إن ذروة انتشار الفيروس التاجي في روسيا قد عبرت، وفقا للخبراء والمختصين.

وشكر الرئيس الروسي المتخصصين في وزارة الدفاع، الذين قدموا المساعدة لإيطاليا وصربيا والبوسنة والهرسك، وكذلك للعديد من البلدان الأخرى في مكافحة وباء COVID-19.

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وختم بوتين متوجها لشويغو بالقول: "يجب أن أقول إننا نتلقى بالمقابل عروضا بالمساعدة أيضا من بعضهم، ولكن في الحقيقة نحن تجاوزنا ذروة انتشار الفيروس والمرض الناجم عنه بالفعل، وفقا للخبراء والمختصين في هذا المجال، ومع ذلك، كل ما فعلتموه تم حفظه في الخزانة المشتركة لتفاعلنا مع الشركاء حول العالم".

ومنذ بداية الوباء في ديسمبر الماضي، أصيب أكثر من 5.5 مليون شخص بالفيروس التاجي في العالم، وتوفي حوالي 345 ألف شخص.

أما في روسيا، ووفقا لمعلومات مقر العمليات الفيدرالي لمكافحة فيروس كورونا، فقد تم تسجيل 362342 حالة إصابة، وشفاء 131129 شخصا، وتوفى 3807 مريضا.

وأطلقت الحكومة الروسية موقع stopkoronavirus.ru للإبلاغ عن الوضع المتعلق بفيروس كورونا في البلاد بكل شفافية.