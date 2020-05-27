كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة الكينية تحت النار بسبب مراكز الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجه الحكومة في كينيا انتقادات متزايدة بشأن مراكز الحجر الصحي التي أقامتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قال شهود عيان، إن بعضها قذر ويعرض المواطنين لخطر الإصابة بالفيروس.

اندلعت مظاهرات في بعض المراكز، ووردت أنباء عن انفصال، وتواجه الحكومة قضيتين بسبب سوء المعاملة المزعوم الذي لم ترد عليه بعد، وفقًا لوكالة "رويترز".

قابلت وكالة "رويترز" 12 شخصا أمضوا وقتا في الحجر الصحي في المراكز التي تديرها الحكومة، حيث قال اثنان، إن الأوضاع كانت مرضية. ووصف العشرة الآخرون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، الظروف بالقذرة مع وجود البق، والمراحيض الفائضة، والطعام السيئ.

سعت "رويترز" للحصول على تعليق من المرافق التي تم فيها إسكان هؤلاء الأشخاص، لكن الرسائل الهاتفية والرسائل النصية المرسلة على مدى عدة أسابيع لم تتلق أي رد. ورفضت المتحدثة باسم وزارة الصحة جودي سيريما التعليق.

وقالت امرأة لـ"رويترز"، إنها تعرضت للحجر الصحي في مركز التدريب الطبي الكيني في نيروبي لمدة أسبوعين وأثبتت أنها سلبية بالفيروس.

وأضافت: "ثم كانت نتائج الاختبار إيجابية في الآخرين، حيث كان الناس يتكدسون في أوقات الوجبات. تم الاحتفاظ بها أسبوعًا آخر، ثم كانت إيجابية أيضًا".

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وأوضحت: "حصلت عليها من الحجر الصحي. كنا نتشارك دورات المياه. كنا نشارك كل شيء."

لم تستطع "رويترز" التحقق من مكان إصابتها بالفيروس.

وقالت امرأة في الحجر الصحي في مركز كارين التعاوني للمؤتمرات والمؤتمرات، إنها وغيرها لم يتلقوا معدات واقية. لم يمدونا بكمامات. لا قفازات ولا مطهر".

منذ منتصف مارس، فرضت الحكومة فترة الحجر الإلزامي لمدة 14 يومًا لأي شخص يسافر إلى البلاد أو لديه اتصال مباشر مع شخص مصاب ويعيش في منطقة لا يُسمح فيها بالعزلة الذاتية.

أولئك الذين يمكنهم الدفع يقضون الحجر الصحي في فندق فخم. ويتم وضع البعض الآخر في مرافق تديرها الحكومة تم إنشاؤها في مباني مثل المدارس أو الجامعات.