كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سلطنة عمان تنهي إجراءات العزل العام في محافظة مسقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سلطة عمان، إنها ستنهي يوم الجمعة المقبل إجراءات العزل العام في محافظة مسقط، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وكشفت السلطات العمانية، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء في إطار تخفيف القيود المفروضة منذ العاشر من أبريل نيسان لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن كوفيد-19، عقدت اجتماعا صباح اليوم برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضاء اللجنة، لمتابعة تطورات الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وأمرت اللجنة، الهيئات الحكومية بضمان عودة 50 بالمئة على الأقل من الموظفين للعمل من مكاتبهم اعتبارا من 31 مايو.

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وقالت اللجنة العليا: "وفي ضوء ارتفاع أعداد المصابين بهذا الفيروس بين المواطنين والمقيمين في عمان، فإن اللجنة العليا تُشدد على دور الفرد، والمجتمع عموما، في الوقاية من هذا المرض، وذلك بالالتزام بما تم إعلانه من احترازات وقائية".

وأضافت اللجنة العليا: "كما تُشدد اللجنة كذلك على ضرورة التزام جميع الجهات العامة والخاصة بوضع السياسات والضوابط والإجراءات التي تقي موظفيها والمستفيدين منها من انتشار الفيروس".

وقد قررت سلطنة عمان، إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية.

وأعلنت السلطات الصحية بسلطنة عمان، في وقت سابق، تسيجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

واتخذت السلطات العمانية، إجراءات صارمة في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث عزلت العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.