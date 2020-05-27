كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البولندي يكشف موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، اليوم الأربعاء، بأن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجرى في يونيو المقبل، وسط تكهنات بأن الخلاف حول تشريع بشأن الطريقة التي سيتم بها التصويت قد يدفع موعد الاقتراع إلى ما بعد الشهر المقبل.

وقال "مورافيكي"، في مؤتمر صحفي: "أنا متأكد من أن الانتخابات يجب أن تتم في يونيو، أن الانتخابات ستجري في يونيو"، كما أوردت وكالة "رويترز".

واتهم القوميون الحاكمون في بولندا الثلاثاء، مشرعين معارضين بمحاولة تأجيل الاقتراع بعد أن قال رئيس مجلس الشيوخ، إنه لن يجتمع مرة أخرى لمناقشة تشريع التصويت حتى الأسبوع المقبل.

وكان قد وافق مجلس النواب في بولندا، يوم الخميس 7 مايو، على أن الانتخابات رئاسية ستجري عن طريق الاقتراع البريدي بعد نزاع حول ما إذا كان التصويت سيجري خلال جائحة فيروس كورونا.

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وقال ياروسلاف جوين، زعيم حزب الوفاق للصحفيين، اليوم الخميس، قبل التصويت في البرلمان "لقد توصلنا بالأمس إلى حل جيد لبولندا يضمن انتخابات آمنة وديمقراطية وشفافة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال بوريس بودكا، رئيس حزب المعارضة في المنصة المدنية المركزية: "رسميًا، لم يتم تأجيل الانتخابات"، مضيفًا، أن موعد 10 مايو الذي تم طرحه قبل أشهر ما زال، من الناحية النظرية، صالحًا.

لكنه أضاف، أن من الواضح أنه لا يمكن اجراء انتخابات يوم الاحد.

وأوضح "بودكا"، أن التشريع الذي وافق عليه مجلس النواب بشأن التصويت البريدي لا يزال لا يضمن انتخابات حرة ونزيهة.