الصويري: انشروا الفرح وإياكم الاحباط

أوصى الفنان، عبد الرحيم الصويري، متابعيه من جمهوره بنشر الفرح، والأمل بين الناس، بغرض تجنب الاحباط، الذي من شأنه أن يصيب الأنفس في ظل الظروف، التي يعيشها العالم في ظل كورونا.

وقال الفنان، عبد الرحيم الصويري، ليلة أمس الثلاثاء، في منشور لجمهوره، على أنستغرام: “انشروا روح الأمل والتفاؤل بين الناس، وعيشوا في الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، التي تطمئن قلوبكم، وتبشركم بمستقبل واعد لهذه الأمة”.

وأضاف الفنان الشهير، مواصلا تشجيعه لجمهوره: “إياكم والاحباط، فإن المحبَطين لا يُغيِّرون، واليائسون لا ينتصرون”.

وكان عبد الرحيم الصويري سيطل على الجمهور في تجربة فريدة، بمشاركته في برنامج “ذا فويس سينيور” لموسمه الأول على قناة “إم بي سي”، غير أن ظروف كورونا أجلت بداية البرنامج إلى أجل غير مسمى.