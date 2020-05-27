بوريس جونسون: بريطانيا تجاوزت ذروة الوباء لكن يتعين البقاء في حالة تأهب

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، تجاوز المملكة المتحدة مرحلة الذروة فى إصابات فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة الاستمرار في حالة التأهب.

وغرد جونسون، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قوقال: “لقد تجاوزنا الذروة، لكن لا يمكننا أن نشعر بالرضا”.

ودعا جونسون البريطانيين إلى اليقظة، والتقيد بالتدابير، والاجراءات، المعمول بها لمنع انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة البريطانية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 37 ألفا و48 حالة.