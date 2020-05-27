بعد قضاء مدة محكوميته.. محامي “حراك الريف” يعانق الحرية

غادر المحامي، محمد المسعودي، أسوار سجن “عين برجة” في الدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، بعد أن قضى مدة محكوميته خلف القضبان، على خلفية إدانته في وقت سابق بسنة واحدة حبسا نافذا، لارتكابه حادثة سير مميتة، تعود وقائعها، قبل سنوات.

وكان حسن بيراوين، نقيب المحامين في هيأة الدارالبيضاء، قال، آنذاك، في تدوينة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وهو يتكلم على لسان المحامي المسعودي، إن اعتقال هذا الأخير أمر عاد لا يدخل في إطار أي “تضييق على نشاطه المهني، أو الحقوقي، أو السياسي”.

وقد شكل خبر اعتقال المحامي المسعودي، صدمة بالنسبة إلى مجموعة من المحامين، الذين رافقوه في قضايا معروفة، أبرزها ملف إكديم إيزيك، وحراك الريف، وقضية الصحافي، محمد المهداوي.

