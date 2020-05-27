عادوا بعد رمضان إلى عادتهم ..  “لايفات” ساخنة لمغاربة على أنستغرام وممارسات صادمة تخلق الجدل

عادت البثوث المباشرة لمغاربة على أنستغرام، والتي تتضمن محادثاث حميمية، بهدف كسب متابعين جدد إلى إثارة الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلق بث مباشر، ليلة أمس الاثنين، جدلا واسعا، نتيجة بث شاب وشابة ممارساتهما الإباحية أمام متابعين فاق عددهم 6000 شخص، على الرغم من أنهما غير معروفين بتاتا، ما يوضح أن مثل هذه المحتويات تجذب متابعين كثر بسرعة كبيرة.

وتشهد فترة الحجر الصحي، إقبالا كبيرا على أنستغرام، كما أصبحت خاصية المباشر أكثر استخداما في المغرب، ما دفع بعض المستخدمين، إلي اللجوء إلى الإباحية بغرض الشهرة علي الموقع المذكور.

وأصبحت بعض الأسماء معروفة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مثل هذه الأفعال، إذ كسبوا على إثرها، عشرات الآلاف من المتابعين، وشهرة سريعة.