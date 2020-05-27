استئناف تصوير فيلم عربي فرنسي بعد تخفيف الحجر الصحي.. فنانون مغاربة حاضرون

استأنف طاقم الفيلم العربي الفرنسي “تروكاديرو”، قبل أيام قليلة، التصوير في العاصمة الفرنسية باريس، بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي في فرنسا.

ويشارك في الفيلم اسمان مغربيان هما الممثل، مصطفى رازوم، والممثلة إكرام، إلى جانب المصريين سهر شحاتة، ومينا عطية، ومصطفي الخطيب، وداليا نوار، وفادي واصف، ويوسف هشام، وساجي المصري، والممثلة السويسرية جايل أوستتلر، والممثل الفرنسي جان لوك.

وحصل فريق الإنتاج على تصريح من السلطات الفرنسية يتيح استئناف التصوير في شروط وقائية، منها الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وألا يزيد عدد فريق العمل عن 10 أشخاص، وألا يتسبب التصوير في تجمع المارة.

وتدور أحداث الفيلم حول كفاح مجموعة من الفنانين المستقلين العرب في باريس من أجل تحقيق أحلامهم، ويخرجه المصري جاسر جادو، وهو من إنتاج المصرية الفرنسية، مني إبراهيم الخضري.