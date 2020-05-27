القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ليون الفرنسي أبدى اهتمامه مجددا بالحصول على خدمات أحد نجوم يوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون، حاول التعاقد مع الفرنسي بليز ماتويدي، نجم خط وسط يوفنتوس، في الصيف الماضي.
وأضافت أن أولاس جدد اهتمامه بضم اللاعب مجددًا في الميركاتو المقبل، موضحة أن ماتويدي يعد أحد الأهداف الرئيسية لليون في الانتقالات المقبلة.
ورغم كونه لاعبًا أساسيًا في تشكيلة ماوريسيو ساري، المدير الفني للسيدة العجوز، إلا أن ماتويدي ارتبط بمغادرة يوفنتوس في الصيف.
وأشارت الصحيفة إلى أن ماتويدي قد يرحل أيضا في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد من أجل جلب بول بوغبا إلى يوفنتوس.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم يوفنتوس على رادار ليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.