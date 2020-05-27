نجم يوفنتوس على رادار ليون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ليون الفرنسي أبدى اهتمامه مجددا بالحصول على خدمات أحد نجوم يوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون، حاول التعاقد مع الفرنسي بليز ماتويدي، نجم خط وسط يوفنتوس، في الصيف الماضي.

وأضافت أن أولاس جدد اهتمامه بضم اللاعب مجددًا في الميركاتو المقبل، موضحة أن ماتويدي يعد أحد الأهداف الرئيسية لليون في الانتقالات المقبلة.

ورغم كونه لاعبًا أساسيًا في تشكيلة ماوريسيو ساري، المدير الفني للسيدة العجوز، إلا أن ماتويدي ارتبط بمغادرة يوفنتوس في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماتويدي قد يرحل أيضا في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد من أجل جلب بول بوغبا إلى يوفنتوس.