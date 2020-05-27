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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان اليمني يعلق على استشهاد نجله وعدد من أقاربه في قصف للحوثيين والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 مايو 2020
أكد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني اليمني الفريق الركن “صغير بن عزيز” بأن إيغال الحوثي في الدم والتدمير يزيدهم قوة وقناعة بقرب نهاية الكهنوت الحوثي.
جاء ذلك خلال في تغريدة على حسابه في “تويتر”، كأول تعليق على استشهاد نجله وعدد آخر من مرافقيه في قصف حوثي استهدف معسكر "صحن الجن" بمارب.
وأضاف بن عزيز “كلما أوغلوا في الدم والتدمير زدنا قوة وصلابة وزادت قناعتي بقرب نهاية الكهنوت الحوثي وإيران”
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