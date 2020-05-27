اخبار العالم

مليشيا الحوثي تستهدف منطقة الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف منطقة الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 مايو 2020

استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران، منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

 مصادر محلية في الجبلية ذكرت ان المليشيات قصفت المنطقة بعدد من قذائف مدفعية – بي 10 – منذ ساعات الصباح ليومنا هذا، بشكل هستيري.

Advertisements

 

 وأوضحت المصادر، أن بقايا جيوب المليشيات أطلقت النار صوب المزارع ومنازل المواطنين، بالأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات، وبالأسلحة القناصة وأثارت الخوف والرعب في صفوف المواطنين.

 

يشار الى ان المليشيات الحوثية دأبت على مواصلة انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية وذلك في إطار تصعيدها العسكري المتواصل جنوب محافظة الحديدة، في سعي منها للقضاء على عملية السلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف منطقة الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا