مليشيا الحوثي تستهدف منطقة الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة

الأربعاء 27 مايو 2020

استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران، منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



مصادر محلية في الجبلية ذكرت ان المليشيات قصفت المنطقة بعدد من قذائف مدفعية – بي 10 – منذ ساعات الصباح ليومنا هذا، بشكل هستيري.

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وأوضحت المصادر، أن بقايا جيوب المليشيات أطلقت النار صوب المزارع ومنازل المواطنين، بالأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات، وبالأسلحة القناصة وأثارت الخوف والرعب في صفوف المواطنين.

يشار الى ان المليشيات الحوثية دأبت على مواصلة انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية وذلك في إطار تصعيدها العسكري المتواصل جنوب محافظة الحديدة، في سعي منها للقضاء على عملية السلام.