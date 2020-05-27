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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مع الإلتزام بالإجراءات.. استئناف رحلات قطارات الركاب بين الدمام والرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
الرياض - الخليج 365
من المقرر أن يتم استئناف رحلات قطارات الركاب بين الدمام والرياض في المملكة العربية السعودية.
حيث، أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية اليوم الاربعاء استئناف رحلات قطارات الركاب بين الدمام والرياض مروراً بمحطتي بقيق والهفوف يوم الأحد المقبل.
وقالت الخطوط الحديدية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الانباء السعودية ( واس) ، إنها بدأت بتفعيل خدمات الحجر وبيع التذاكر لعملائها عن طريق موقعها على الانترنت وتطبيقها الإلكتروني.
وأوضحت أن تشغيل رحلات قطارات الركاب يومياً سيكون متوافقاً مع فترات السماح بالتنقل التي حددتها وزارة الداخلية من السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً بداية من يوم الاحد المقبل.
وأكدت لجميع عملائها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة وذلك أثناء تواجدهم في المحطات وعلى القطارات.
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