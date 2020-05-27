شكرا لقرائتكم ولي عهد دبي:عودة موظفي المقار الحكومية بـنسبة 50% الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ولي عهد دبي حمدان بن محمد، على تويتر، قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية في دبي بنسبة 50 في المئة اعتبارا من الأحد 31 مايو وصولا إلى 100 في المئة من 14 يونيو.

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