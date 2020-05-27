بلدية داربعشتار: نعمل للحفاظ على سلامة الأهالي والحد من وصول الوباء

أكدت بلدية داربعشتار - ​الكورة​، في بيان، انه "في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، ستبقى ​البلدية​ تعمل من أجل الحفاظ على ​سلامة​ أهل البلدة، وستستمر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من وصول وباء ​كورونا​ اليها".

وتوجهت الى أبنائها الوافدين من ​الاغتراب​ مشيرة الى انه "بالمسافة بعيدون ولكن في قلوبنا ساكنون"، أنتم مثال للرقي والوعي بتعاونكم والتزامكم التام مع كل الإجراءات المطلوبة منكم تحت رعاية البلدية ومراقبتها، وهي تلتزم تطبيق كل التعاميم والتوجيهات والقرارات الصادرة عن وزارتي ​الصحة العامة​ والداخلية و​البلديات​، فقد تحملتم عناء العودة وصعوبة الفحوص وضغط ​الحجر المنزلي​ خوفا منكم على سلامة بلدتكم وأهلكم وعائلاتكم، علما أنكم جميعا أجريتم فحص PCR ونتيجتكم سلبية، إلا أن وجودكم في الاغتراب فرض عليكم هذه الظروف الصعبة".