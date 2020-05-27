بلدية مشغرة دعت المقيمين والأجانب لالتزام الإجراءات الوقائية

أعلنت بلدية مشغرة في البقاع الغربي، أنه "بعد قيام المدعو سامر محمد الكوسه من العائلات السورية المقيمة في بلدة مشغرة بمغادرة البلدة خلال عطلة العيد وزيارة أقاربه في عنجر، قامت البلدية بمنعه من العودة إلى البلدة قبل التواصل مع الجهات الرسمية المختصة. وبناء عليه تم تسطير محضر ضبط بحقه بقيمة 250 ألف ليرة، والسماح له ولعائلته بالعودة شرط التزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما على أن يخضعوا بعدها لفحص pcr، وفي حال تبين إصابة أحدهم بفيروس كورونا سيتم ترحيلهم".
وفي بيان لها، دعت البلدية جميع المقيمين من اللبنانيين والأجانب إلى التزام القرارات والإجراءات الوقائية وعدم المخالفة للحفاظ على صحة الجميع. كما دعت "المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة على الارقام التالية:
08650400 و08650401 وواتساب (رسالة نصية): 71220279".
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