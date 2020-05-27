حبشي: لا يسمح لغجر تحميل الناس المسؤولية لو وصلنا لسحب الثقة منه

أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​أنطوان حبشي​ بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​، إلى "أننا نتابع موضوع ​خطة الكهرباء​ للآخر والناس ليس باستطاعتها ان تحصل على لقمة عيشها، ومن الغير مسموح ان يحمل وزير ​الطاقة​ و​المياه​ ​ريمون غجر​ الناس المسؤولية، حتى لو وصلنا لسحب الثقة من الوزير غجر، فمصر بـ100 مليون نسمة تحتاج لمصنع واحد، ونحن في ​لبنان​ نطالب بـ3 معامل تغويز".

وأشار في تصريحه إلى أنه " تحدثنا مع بري عن كيفية تفعيل قانون تشريع زراعة القنب، لكي لا يندفن مع الكثير من القوانين التي لم يصدر لها مراسيم تطبيقيّة ،وطرح مشكلة محطة إيعات التي تسبب مشاكل للناس في إيعات و​دير الأحمر​ والكنيسة، فالمياه رائحتها كريهة، وفيها مشاكل كبيرة وتكلمنا بكيفية تفعيل">