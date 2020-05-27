الحواط: تحدثنا مع بري عن موضوع التعدي على الأراضي في منطقة لاسا

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​، من ​عين التينة​ انه "جرى التحدث مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ عن موضوع التعدي على الأراضي في منطقة لاسا، لاسيما موضوع التهريب عبر المعابر ونحن كتكتل سنتابع هذا الموضوع في المجلس النيابي، ولا ثقة بالخطط من دون إصلاحات". إضغط للمزيد

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