قوى الأمن:تدابير سير استثنائية الخميس بسبب الجلسة التشريعية بالأونيسكو

أشارت شعبة العلاقات العامة ب​قوى الأمن الداخلي​ عن أنه ستقام ​تدابير سير​ استثنائية يوم الخميس28/5/2020، حيث سيعقد ​مجلس النواب​ جلسة تشريعية الساعة 11 قبل الظهر، في قصر ​اليونيسكو​- ​بيروت​.

ولفتت في بيان إلى أنه "سيتم اعتباراً من الساعة 6.30 صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، إخلاء وإقفال الشوارع المؤدية إلى مبنى اليونيسكو كلّياً طيلة فترة انعقاد الجلسة، وإجراء التحويلات التالية:

تحويل السير عند تقاطع ​الكولا​ المتجه نحو شارع حبيب أبي شهلا باتجاه محطة العجوز وإعادته باتجاه الكولا أو باتجاه شارع ​غبريال المر​.

تحويل السير من نفق الماريوت (المسلكين) باتجاهشارع غبريال المر وباتجاه ​الرملة البيضاء​.

تحويل السير من مفرق صيدلية مشموشي باتجاه تقاطع ​مار الياس​ سلام.

تحويل السير من مفرق ​بنك بيروت​ باتجاه شارع مار الياس سلام.

تحويل السير عند تقاطع الإنترناسيونال باتجاه شارع ​رفيق الحريري​ الرملة البيضاء وباتجاه نفق ​صائب سلام​.

تحويل السير المتجه من شارع الملاط كرامي باتجاه تقاطع الملاط الراشدين.

تحويل السير القادم من تقاطع مار الياس سلام باتجاه الراشدين سلام صعوداً باتجاه شارع الراشدين.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، تسهيلاً ل​حركة المرور​".