عدوان هنأ اهالي مزبود: بالتكاتف والوحدة نتغلب على كل ما يهددنا

هنأ نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب ​جورج عدوان​، أهالي ​بلدة مزبود​ والمجلس البلدي على صدور نتيجة فحوص ال PCR التي أجريت ل 214 شخصا من أبناء البلدة، والتي جاءت جميعها سلبية، بعد تسجيل 17 اصابة في البلدة بوباء ​كورونا​ الاسبوع الماضي".

وشدد عدوان على "ضرورة التنويه بكل الجهود والإجراءات والتدابير، التي اتخذت وبذلت على مختلف المستويات، والتي تمكنت من تطويق هذا الفيروس، فكل الشكر والتقدير، لكل فرد او جهة ساهمت في ​تحقيق​ هذا الانجاز في مزبود، ونأمل ان تنسحب هذه النتيجة على بقية قرى وبلدات الاقليم و​الشوف​ الأعلى، ليبقى الجبل سليما من تهديد هذا المرض السريع الإنتشار"، مؤكداً انه بـ"الوحدة والتكاتف نستطيع التغلب على كل مشكلاتنا وكل ما يهددنا".